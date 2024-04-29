TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı iddia ediliyor. Tek bir şut bile atılmayan mücadeleyle ilgili TFF, inceleme başlattı. Peki, Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili TFF ne karar verdi, ne oldu?

NE OLMUŞTU?

TFF, Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa TFF Yönetim Kurulu, dosyayı Etik Kurulu'na sevk edecek.

ANKARASPOR- NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI MI?

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamalarının ardından Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Karşılaşmada kesinlikle şike olayının olmadığını belirten Başkan Kaya, "Biz çıktığımız zorlu ve ligin son maçımız olan Ankaraspor deplasmanında sahada mücadelemizi yaptık. Nazilli'den bizimle birlikte takımlarını desteklemek üzere Ankara'ya gelen taraftarlarımızda sahada maçın bitimine kadar takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. Oyuncularımız karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiler. Defansımız ve kalecimiz gol yememek için büyük çaba sarf etti. Golcülerimiz de ligde kalabilmek ve işi şansa bırakmamak için rakip kalede gol aradılar. Karşılaşmanın 18'inci dakikasında oyuncumuz Serhat Aslan rakibi ile çıktığı hava topunda yere düşerek sakatlandı ve yerini de Ekrem Çalışanlar'a bıraktı. Karşılaşmada kesinlikle şike olayı yoktur. Bize ligde kalabilmemiz için zaten tek puan yetiyordu. Oyuncularımız zorlu Ankaraspor deplasmanında berabere kalıp, tek puan alarak ligde kalmayı başardı. Ben bunun içinde tüm oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Alınan ve ligde kalmamızı sağlayan tek puanı da Nazilli'den Ankara'ya kadar gelerek takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.