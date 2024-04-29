Bilecik'te Okulda Futbol Müsabakası Heyecanı

Bilecik'te bir okulda 4 ve 5. sınıfların futbol müsabakası öncesi hazırlanan pankartlar göze çarparken, davullu zurnalı tezahüratlar okulu inletti.

Bilecik'te özel bir okulda öğrenciler arası kaynaşma, spor sevgisi ve yoğun ders temposu sonrasında sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Okul bahçesinde turnuvanın ilk gününde 4-A ile 5-B sınıfları karşı karşıya geldi. Maç öncesi erkekler sahada ısınma çalışması yaparken, kızlar ise pankart hazırladı. 4-A sınıfın hazırladığı 'Gerçekle yaralanmak, yalanla oyalanmaktan daha iyidir. Şunu asla unutma gülerken kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın', 'Burası 4-A buradan çıkış yok' ile 'Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder' yazılı pankartlar yer aldı. Ardından ellerinde davul ve zurnalarla maç boyunca okulu inleten öğrenciler, karşılaşma sonunda sınıf arkadaşların kazanması ile birlikte doyasıya sevinç yaşadı.

Müsabakayı da 4-A sınıfı 5-2'lik skorla kazandı. - BİLECİK