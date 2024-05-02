Paris Saint-Germain'de ve Fransa milli takımında sol kanat ve santrafor pozisyonlarında görev yapan Kylian Mbappe, futbol kariyerinde olağanüstü yetenekleriyle dikkat çekiyor. Hızı, top sürme becerileri ve etkili bitiriciliğiyle tanınan Mbappe, genç yaşına rağmen dünya futbolunun en önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Mbappe hakkındaki araştırmalar son dönemlerde daha da arttı. Kylian MBAPPE kimdir? MBAPPE kaç yaşında, nereli, maaşı ne kadar? İşte merak edilen ayrıntılar...

MBAPPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kylian Mbappe, 20 Aralık 1998'de dünyaya gelmiştir. Paris'te doğan ve Bondy çevresinde büyüyen Mbappe, futbol kariyerine 2015 yılında Monaco'da başlamıştır. Ligue 1 şampiyonluğunu kazandığı Monaco'dan 2017'de Paris Saint-Germain'e kiralanmış ve daha sonra aynı kulüp tarafından 180 milyon € karşılığında transfer edilerek en pahalı ikinci futbolcu olmuştur. PSG'de geçirdiği süre boyunca dört Ligue 1 ve üç Coupe de France şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmuştur. Ayrıca 2019-20 sezonunda PSG ile dört kupa kazanmış ve takımının ilk Şampiyonlar Ligi finalinde yer almıştır.

Mbappé, Fransa için uluslararası düzeyde ilk maçına 2017 yılında 18 yaşındayken çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, bir Dünya Kupası'nda gol atan en genç Fransız futbolcu unvanını kazandı ve Pelé'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci futbolcu oldu. Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazandığı turnuvada ikinci en golcü oyuncu olan Mbappé, performansıyla FIFA Dünya Kupası En İyi Genç Oyuncu ve Fransa Yılın Oyuncusu ödüllerini aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise Fransa'nın finalde kaybetmesine rağmen Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Dünya Kupası finallerinde en çok gol atan oyuncu oldu.

Mbappé, 2018, 2019 ve 2022'de FIFA FIFPro World11'a, 2018'de UEFA Yılın Takımı'na ve 2016-17, 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında da UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçilmiştir. 2021'de Globe Soccer Yılın Oyuncusu seçilen Mbappé, futbol kariyerinde birçok prestijli ödülün sahibi olmuştur. 2017'de Golden Boy ödülü, üç Ligue 1 Yılın Oyuncusu ödülü ve dört Ligue 1 gol krallığı gibi başarılar elde etmiştir. Ayrıca 2021-22 sezonunda Ligue 1'de bir sezonu hem gol hem de asist kralı olarak tamamlayan ilk futbolcu olmuştur.