Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olarak biliniyor ve şimdi bir kulübü daha satın alıyor. Daha önce İrlanda'dan bir kulüp almayı planlayan ancak sonradan bundan vazgeçen Ilıcalı, rotayı Slovenya'ya çevirdi. Peki, Acun Ilıcalı hangi takımı satın alıyor? Maribor takımı hangi ülkenin takımı?

MARIBOR NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE?

Maribor, 1946 ve 1991 yılları arasında Yugoslav Birinci Ligi'nde mücadele etmiş olan üç Slovenya kulübünden birisidir. Ayrıca, 1999-2000 sezonunda Bojan Prašnikar yönetiminde Maribor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Slovenya kulübü olmuştur. Maribor aynı zamanda, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarına katılan tek Slovenya kulübüdür ve eski Yugoslavya ülkelerinden katılan dört kulüpten birisidir.

ACUN ILICALI HANGİ TAKIMI SATIN ALIYOR?

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olarak biliniyor ve şimdi bir kulübü daha satın alıyor. Daha önce İrlanda'dan bir kulüp almayı planlayan ancak sonradan bundan vazgeçen Ilıcalı, rotayı Slovenya'ya çevirdi. Acun Ilıcalı, Slovenya'daki Sportklub'a yaptığı açıklamada, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." şeklinde konuştu.

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