Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olarak biliniyor ve şimdi bir kulübü daha satın alıyor. Daha önce İrlanda'dan bir kulüp almayı planlayan ancak sonradan bundan vazgeçen Ilıcalı, rotayı Slovenya'ya çevirdi. Maribor'u almaya hazırlanan Acun Ilıcalı yeni bir gündem oluşturdu. MARİBOR nerenin takımı? ACUN ILICALI'nın yeni takımı MARİBOR hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? İşte ayrıntılar...

MARİBOR NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE?

Maribor, 1946 ve 1991 yılları arasında Yugoslav Birinci Ligi'nde mücadele etmiş olan üç Slovenya kulübünden birisidir. Ayrıca, 1999-2000 sezonunda Bojan Prašnikar yönetiminde Maribor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Slovenya kulübü olmuştur. Maribor aynı zamanda, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarına katılan tek Slovenya kulübüdür ve eski Yugoslavya ülkelerinden katılan dört kulüpten birisidir.

Başkent Ljubljana ekibi Olimpija ile olan ezeli rekabet Ölümsüz Derbi (Slovence: Vecni derbi) olarak bilinir. Diğer ezeli rekabet ise Mura 05 ile yapılan Kuzeydoğu Derbisi (Slovence: Severovzhodni derbi) olarak anılır.

Kulüp, evindeki maçlarını 12,994 kişilik kapasitesiyle Ljudski vrt stadyumunda oynar. İlk olarak 1962'de inşa edilen stadyum, 1990'lar ve 2000'lerde yenilenmiştir. Maribor'un takma isimleri Morlar (Slovence: Vijolicasti) ve Menekşeler (Slovence: Vijolice) olarak bilinir. Kulübün sloganı ise "Bir kulüp, bir başarı" (Slovence: En klub, ena cast)'dır.

ACUN ILICALI TAKIMI ALMAYA HAZIRLANIYOR

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olarak biliniyor ve şimdi bir kulübü daha satın alıyor. Daha önce İrlanda'dan bir kulüp almayı planlayan ancak sonradan bundan vazgeçen Ilıcalı, rotayı Slovenya'ya çevirdi. Acun Ilıcalı, Slovenya'daki Sportklub'a yaptığı açıklamada, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." şeklinde konuştu.

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