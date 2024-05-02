Kadın Futbol Maçında Kavga Çıktı

Aksaray'da, Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grup 10. haftasında Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takımları arasında oynanan maçta kavga çıktı. Tekme tokat kavga eden kadın futbolcuların o anları kameraya yansıdı. Kavgada 7 kadın futbolcu hafif şekilde yaralandı.

Aksaray'da Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar futbol takımları Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grup 10. haftasında dün karşu karşıya geldi. Dağılgan 2 No'lu Saha'da oynanan müsabaka, Tuz Gölüspor'un 2-0 üstünlüğü ile son buldu.

Galibiyeti ve 26 puanla liderliği meşaleyle kutlayan Tuz Gölüsporlu oyuncularla Mezitli Mercanlar futbolcuları arasında maç sonu kavga çıktı. Kadın futbolcular saha içerisinde tekme tokat birbirine girdi. Kavga anları bir taraftarın cep telefonu tarafından görüntülenirken, olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Kavgada Tuz Gölüspor'dan 6, Mezitli Mercanlar'dan ise 1 oyuncu yaralandı. Her iki takımdan yaralanan futbolcular, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY