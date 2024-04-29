Samsunspor Futbol Okulları Fatsa'daki Minik Sporculara Teşekkür Belgesi Verdi

Samsunspor Futbol Okulları, yeni yapılanma çalışmaları kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesindeki minik sporculara teşekkür belgesi verdi.

Samsunspor Futbol Okulları, yeni yapılanma çalışmaları kapsamında mevcut futbol okullarını ziyaretlere başladı. Futbol Okulların Koordinatörü Doğan Mermer, Fatsa ilçesindeki minik sporcuları ziyaret etti. Ziyarette sporculara Samsunspor Futbol Okulları ile projeler hakkında bilgilendirmeler yapılarak, her bir sporcuya 'iyi insan, iyi birey ve iyi futbolcu' olma yolunda gösterdikleri çaba için teşekkür belgesi ile plaket takdim edildi.

Futbol Okulları Koordinatörü Doğan Mermer, Samsunspor'a Fatsa ilçesindeki ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, mayıs ayında Samsun'da yapılacak olan Uluslararası 19 Mayıs Atatürk Kupası'na minik sporcuları davet etti.

Ziyaret, sporcular ile birlikte toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sonra erdi. - ORDU