Paris Saint Germain, uzun süredir Barcelona'da oynayan Ousmane Dembele ile anlaştıklarını açıkladı. Ünlü futbolcu için kesenin ağzını açan Paris Saint Germain, Dembele için 50,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini belirtti. Tüm dünyada ses getiren bu transferin ardından gözler Dembele'ye çevrildi. Ousmane Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ünlüfutbolcuyla ilgili detaylar…

OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

Ousmane Dembélé, profesyonel Fransız futbolcudur. 26 yaşında olan futbolcu, 15 Mayıs 1997'de Vernon, Fransa'da doğdu. Futbol kariyerine Rennes'de başladıktan sonra 2016 yılında Alman kulübü Borussia Dortmund'a transfer oldu. Burada başarılı performanslar sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 2017'de ise İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona forması altında La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Hızı, teknik yetenekleri ve gol vuruşlarıyla tanınan bir futbolcu olan Dembélé, Fransa Milli Takımı'nda da forma giymektedir. 2024 itibarıyla Paris Saint-Germain'e transfer olmuştur.

OUSMANE DEMBELE KARİYERİ

Ousmane Dembélé, futbol kariyeri boyunca birçok takımda forma giymiştir. İşte ana başlıklar halinde kariyeri:

Rennes (2015-2016): Profesyonel futbol kariyerine Fransız kulübü Rennes'de başladı. Burada genç yaşına rağmen etkileyici performanslar sergileyerek dikkat çekti.

Borussia Dortmund (2016-2017): 2016 yazında Alman kulübü Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla hızlı bir yükseliş gösterdi ve hücum hattında etkili bir oyuncu haline geldi.

Barcelona (2017-2024): 2017 yazında Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona formasıyla La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Barcelona'da geçirdiği süre boyunca zaman zaman sakatlıklarla mücadele etse de, teknik yetenekleri ve hızıyla dikkat çekti.

Paris Saint-Germain (2024- ): 2024 yazında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. PSG formasıyla kariyerine devam etmektedir.

Ayrıca, Dembélé Fransa Milli Takımı formasını da düzenli olarak giymekte ve milli takım kariyerine de önem vermektedir.