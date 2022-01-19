Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk Lirası (TRY) para... - Haberler Ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk Lirası (TRY) para...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk Lirası (TRY) para...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk Lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk Lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalandı. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk Lirası. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri, Merkez Bankası, Türk Lirası, Ekonomi, Haber

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