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Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu!

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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini son toplantıda iki puan artışla yüzde 38 olarak güncellemesinin ardından memur ve emeklilerin temmuz ayında ne kadar zam alacağı merak konusu oldu. Peki, Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu!

Enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'a ulaşacağını söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmedeki zam oranıyla birlikte memur ve emeklinin temmuz zammın açıkladı. Peki, Peki, Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu!

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonun mayıs ayında zirve noktasına ulaşacağını açıklarken, yıl sonu enflasyon tahminini ise son toplantıda iki puan artışla yüzde 38 olarak revize etti. Merkez'in enflasyon tahmininden sonra gözler memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zamma çevrildi.

Memur ve emeklinin ne kadar zam alacağı merak edilirken, yılın ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını söyledi.

İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağkur emeklileri de gözünü temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti. Buna Mayıs ve Haziran enflasyonunun eklenmesiyle zam oranları netleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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