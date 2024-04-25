SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MB Faiz oranı açıklandı mı?

Piyasaların kilitlendiği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Hatırlanacağı üzere beklenti anketine katılan ekonomistler de, Merkez'in politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyorlardı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.