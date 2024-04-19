Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç oldu? MB dolar tahmini için ne dedi?

Merkez Bankası (MB)yıl sonu dolar beklentisi kaç oldu? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç? soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi kaç olacağı araştırılıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç oldu? MB dolar tahmini için ne dedi? İşte detaylar...

MB'NİN YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ KAÇ OLDU?

Dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

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