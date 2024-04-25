SON DAKİKA: Faiz artarsa altın ne olur? #129689 Merkez Bankası faiz kararı kuru etkiler mi? Altın ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Peki, Faiz artarsa altın ne olur? Merkez Bankası faiz kararı kuru ve altını etkiler mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Piyasaların kilitlendiği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Hatırlanacağı üzere beklenti anketine katılan ekonomistler de, Merkez'in politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyorlardı.

FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Altın, genellikle dolar ile ters orantılı hareket eden bir yatırım aracıdır. FED faiz oranını artırırsa, altının değeri düşer.