Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? Enflasyon artarsa ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?

MERKEZ BANKASININ YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

MB YIL SONU ENFLASYO ORANI KAÇ?

MB'nin yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artarak yüzde 38 oldu.

ENFLASYON ARTARSA NE OLUR?

Enflasyonun artması genellikle merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine neden olur. Enflasyon arttığında, fiyatlar genel olarak yükselir. Bu durumda insanların aynı miktarda para ile daha az mal veya hizmet satın alabilmesine neden olur. Yüksek enflasyon, gelecekteki satın alma gücünün belirsizliğini artırır. Bu da yatırımcıların risk alma eğilimlerini azaltabilir ve ekonomik düşüşlere neden olabilir.