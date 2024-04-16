Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun

Merkez Bankası, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Buna göre realize edilen zararın 818,2 milyar TL olduğu bildirildi. Henüz realize edilmemiş "diğer" kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendi. Bu iki kalem; taşınan açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandı. Banka 2022 yılında 72 milyar TL kâr açıklamıştı.

SEÇİM SONRASI İLK GRUP TOPLANTISI

Merkez Bankası'nın 10 yıl sonra verdiği rekor zarara seçim sonrası partisinin ilk grup toplantısında değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Resmi Gazete'de yer alan bilançoya sert tepki gösterdi.

"MERKEZ'İN 25 YILLIK KARINI 1 YILDA BİR AVUÇ ZENGİNE VERDİLER"

Özel, "Merkez 2013'ten 2023 yılına kadar 320 milyar TL kar etmiştir. 1 yıllık zarar 10 yıllık kararın 2,5 katıdır. Merkez Bankası 25 yıllık karını 1 yılda bir avuç zengine verdiler. Bu para 'En düşük emekli maaşını 17 bin TL yapalım' dediğimde 'Yapamayız, para yok' dedikleri paranın tam 2 katıdır.

"SİZE YAZIKLAR OLSUN"

Türkiye'deki 16 milyon emekliye bir asgari ücret maaş vermenin 2 yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun. Deprem konutlarının toplam maliyeti 1.1 milyar TL. Cumhurbaşkanlığının kendi internet sitesindeki rapor bu. Koskoca asrın felaketi dedikleri depremin tüm yıkımının parası kadar parayı, 'Ben ekonomistim' diyen, 'En iyisini ben bilirim' diyen, 4 liralık doları 20 lirayı geçmesin diye KKM'ye çeviren kişi bu hasarın, bu zararın sorumlusudur" dedi.