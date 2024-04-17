Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

Nisan ayı Merkez Bankası faiz oranı toplantısı için geri sayım başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz kararı toplantısının bu ay ne zaman yapılacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE ZAMAN?

25 Nisan 2024 tarihinde Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda, önemli ekonomik kararların alınması beklenmektedir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 25 Ocak'ta gerçekleştirildi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 45'e yükseltme kararı aldı.

Şubat ayına gelindiğinde, Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentiler doğrultusunda Politika faizini % 45 seviyesinde sabit bıraktı.

Yılın üçüncü Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ise 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Bu toplantıda alınan karar, faiz oranını yüzde 50 seviyesine yükseltmek oldu.

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