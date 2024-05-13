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FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur?

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ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı toplantısı gündemde. Faiz kararı ne zaman alınacak, toplantı hangi tarihte ve saat kaçta düzenlenecek soruları merak konusu oldu. FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? FED'in Mayıs ayındaki faiz kararı toplantısı hakkında araştırmalar hız kazandı. ABD Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı ne zaman alınacak? Toplantı hangi tarihte ve saat kaçta düzenlenecek?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in takvimine göre, faiz kararı toplantısı 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı sonrası alınan karar ise 12 Haziran günü, saat 21:00 - 22:00 arasında açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bu karar, son 23 yılın en yüksek seviyesinde faiz oranlarının devam edeceğini gösteriyor. Fed, enflasyondaki düşüşü dikkate alarak ekonominin güçlenmesi durumunda faiz oranlarında değişiklik yapabileceğini belirtti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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