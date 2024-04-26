Çin'in Dijital Para Birimi Eski Şefi Yao Qian'a Yolsuzluk İncelemesi

Çin'in dijital para ve blok zinciri sektörünün öncüsü Yao Qian, ciddi yolsuzluk ve disiplin ihlalleri iddialarıyla karşı karşıya. Şu anda Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun teknoloji düzenlemeleri başkanı olan Qian hakkındaki soruşturmalar derinleşiyor.

Yao Qian Soruşturması Derinleşiyor

Çin'in blok zinciri endüstrisinde öne çıkan bir isim olan ve daha önce ülkenin merkez bankası bünyesinde dijital para birimi bölümünü yöneten Yao Qian, yolsuzlukla mücadele birimlerince incelemeye alındı. Çin Yolsuzlukla Mücadele Kuruluşu'nun açıklamasına göre Yao'nun ciddi disiplin ve yasal ihlallerde bulunmasından şüpheleniliyor. Kurum, incelemenin detaylarına ilişkin daha detaylı bir bilgi vermedi.

Yao Qian, şu anda Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu bünyesinde teknoloji düzenlemeleri departmanının başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor. Yao kısa bir süre önce Çinli finans medyası Caixin'de, ABD'de geçtiğimiz aylarda başlatılan Bitcoin ETF'leriyle ilgili risklere dikkat çeken bir makale yayımlamıştı.

1970 doğumlu olan Yao, 2017'de merkez bankasının dijital para birimi üzerine araştırmalar yapmak üzere kurulan enstitünün başına geçti. Yao, 2018 yılında bu görevden ayrılarak menkul kıymetler düzenleyicisine transfer oldu. Aynı zamanda blok zinciri teknolojisi konusunda aktif olarak yer alan Yao, 2022 yılında DAO, DeFi, NFT ve X-to-earn gibi konuları ele alan bir kitap yayınlamış ve bu kitabın giriş bölümünde Web 3.0 yeniliklerinin ülkeler için önemli bir gelişim alanı olduğunu belirtmişti.