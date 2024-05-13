TCMB faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte yaşanacak ekonomik gelişmelerin ne olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin faiz kararı toplantısı 23 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek.

2024 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

2024 yılındaki Merkez Bankası faiz kararları;