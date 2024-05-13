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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Merkez Bankası'nın faiz kararının ne zaman açıklanacağına dair merak devam ediyor. Faiz kararı, ekonomiyi doğrudan etkileyen önemli bir gelişme olarak görülüyor. Bu kararın ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonomi dünyasında ve finans sektöründe büyük bir merakla bekleniyor.

TCMB faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte yaşanacak ekonomik gelişmelerin ne olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin faiz kararı toplantısı 23 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2024 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

2024 yılındaki Merkez Bankası faiz kararları;

  • Ocak toplantısında %45,
  • Şubat toplantısında %45,
  • Mart toplantısında %50,
  • Nisan toplantısında %50 seviyesinde sabit bırakıldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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