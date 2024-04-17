Merkez Bankası Şubat Ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini Açıkladı

Merkez Bankası, Şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı Şubat ayında 3 milyar 265 milyon dolar açık kaydetti.

Merkez Bankası, Şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre; Şubat ayında cari açık 3 milyar 265 milyon dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 751 milyon dolar olarak hesaplandı.

REZERVLER 6 MİLYAR 230 MİLYON DOLAR AZALDI

Şubat 2024'te resmi rezervlerde 6 milyar 230 milyon dolar net azalış kaydedildi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 381 milyon dolar, bu kalem altında değerlendirilen seyahat gelirleri 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi 849 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi 46 milyon dolar net giriş kaydetti.

Ocak ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon dolar olarak gerçekleşirken, portföy yatırımları 4 milyar 415 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler açısından incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar seviyesinde net alış yaptığı kaydedildi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 2 milyar 659 milyon dolar, genel hükümet 3 milyar dolar ve diğer sektörler 500 milyon doları net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarında 1 milyar 696 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 220 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 274 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 54 milyon doları net azalış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilere ilişkin bankalar 115 milyon dolar ve diğer sektörler 265 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 138 milyon dolar net geri ödeme yaptı.