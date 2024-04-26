Custodia Bank, ABD Merkez Bankası'nın Kararını Temyize Taşıdı

Wyoming merkezli Custodia Bank, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ( Fed ) ana hesap talebini reddetmesinin ardından kararı temyize taşıdı. Bu hamle, bankanın merkez bankası ödeme sistemlerine erişim sağlama çabasını yeni bir boyuta taşıyor.

Custodia ve Fed Arasında Ana Hesap Savaşı Devam Ediyor

Wyoming merkezli dijital varlık bankası Custodia, bir Amerikan hakiminin geçtiğimiz ay Fed ana hesaplarına erişim haklarını tanımadığı kararını temyize götürdü. Banka, bu kararın ardından ABD Wyoming Bölge Mahkemesi'ne başvurarak, Fed'in ödeme sistemlerine erişim konusundaki süreçte yeni bir adım attı.

Mart ayında Yargıç Scott Skavdahl, Fed'in bu tür hesapları verme yetkisine sahip olduğuna ve bunun tamamen takdirlerine bağlı olduğuna hükmetmişti. Ana hesaplar, finansal kurumların Fed ödeme sistemlerine direkt erişim sağlamasına olanak tanırken, hesabı olmayanlar genellikle bu erişimi sağlayan başka bankalarla çalışmak zorunda kalıyor. Yargıç, Custodia'nın argümanlarını reddederek, eyalet yasaları çerçevesinde kurulan her mevduat kurumunun otomatik olarak ana hesap hakkına sahip olamayacağını belirtti.

Custodia, deneyimli isim Caitlin Long tarafından 2020 yılında kuruldu. Banka, ana hesap için ilk başvurusunu 2020'de Kansas City Fed'e yapmıştı. 2021'de ise Fed Yönetim Kurulu, sürecin kontrolünü ele alarak karar verme sürecini yönlendirmek istedi. Custodia, süreçteki gecikmeler üzerine 2022 yılında Federal Reserve Board of Governors ve Kansas City Fed'e dava açtı. Bankanın başvurusu 2023 Ocak ayında reddedildi.