Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı "Vay be" dedirtti
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte bankalar mevduat faizlerinde son 22 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2 milyon liralık bir mevduat üzerinden hesaplanan 32 günlük faiz getirisi bankadan bankaya değişirken, rakamın en düşük 70 bin TL olduğu görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayında faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu.
ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR ŞAŞIRTTI
Merkez'in bu kararıyla birlikte bankalar mevduat faizlerinde son 22 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mevduattaki 2 milyon TL üzerinden yapılan faiz hesabında ortaya çıkan rakamlar ise şaşkınlık yarattı.
32 GÜNDE EN AZ 70 BİN TL FAİZ GETİRİSİ
Bankadan bankaya rakamların değiştiği hesapta 2 milyon TL'lik mevduatın 32 günlük getirisinin en düşük 70 bin TL , tavan rakamın ise 94 bin TL seviyesine kadar çıktığı görüldü.
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şöyle:
ING
Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %50
Net Kazanç: 80.874,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: %52,46
Net Kazanç: 84.853,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.084.853,33 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 90.579,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.090.579,23 TL
ODEA
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 79.256,83 TL
Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 74.404,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.074.404,37 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %58
Net Kazanç: 93.814,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.093.814,21 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL
HALK BANK
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 69.551,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.551,91 TL
QNB FİNANS
Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 69.147,54 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.147,54 TL.