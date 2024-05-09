Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar? 2024 yıl sonu dolar ne kadar olur?

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar? 2024 yıl sonu dolar ne kadar olur? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonunda döviz artar mı ve dolar ne kadar olur merak ediliyor. Merkez Bankası yıl sonu dolar ne kadar olur? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. MB'nin yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artarak yüzde 38 oldu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Karahan, "Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz. Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yurt içi talepte direnç sürerken, bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Yurt içi talepte direnç sürerken, bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemektedir. Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz" dedi.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Yıllık enflasyon son dönemde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir"

"Sizlerle enflasyona ilişkin yakın dönem gelişmeleri ve enflasyon üzerinde etkili olacak unsurlar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaşmak istiyorum. Tüketici enflasyonu 2023 yılı son çeyreğinde ve 2024 yılı ocak ayında tahmin aralığının orta noktasına yakın seyretmiştir. Yıllık enflasyon son dönemde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir.

Enflasyonun 2024 yılının ilk yarısına kadar artmasını öngördüğümüzü tüm politika metinlerimizde, sunumlarımızda ve enflasyon raporlarımızda sizlerle paylaşmıştık.

Ancak son 3 ayda enflasyonun öngörülerimizden de yüksek bir seyir izlediğini görüyoruz. Nitekim tüketici enflasyonu Nisan ayını yüzde 69,8 ile bir önceki enflasyon raporunda sunduğumuz tahmin aralığının 0,9 puan üzerinde tamamlamıştır. Daha önceki iletişimimizde enflasyon gelişmelerini takip ederken sadece yıllık göstergeleri değil, aylık enflasyonun ana eğilimini de yakından takip ettiğimizi vurgulamıştım.

Şimdi sizlerle çeşitli ana eğilim göstergelerinin yakın dönem seyrini paylaşmak istiyorum.

Eylül ayından itibaren azalan enflasyonun ana eğilimi geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin yanı sıra ücret güncellemelerinin de etkisiyle ocak ayında artışa geçmiştir. Ana eğilim takip eden aylarda zayıflayarak Aralık seviyesine düşmüş ancak yılın ilk enflasyon raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir. B ve C endekslerinin tahminlerimizin üzerinde gerçekleştiğini düşünüyoruz.

"Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir"

Aylık enflasyonun ana eğilimini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir. Hizmet enflasyonu aylık zamanda yavaşlamakla birlikte güçlü seyrini korumaktadır. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır. Mevcut durumda beklentiler yıl sonu enflasyon tahminimize 3 ay gecikme ile ulaşacağımızı göstermektedir.

Likidite fazlasını sterilize ediyoruz, piyasadan 1 trilyon liradan fazla likidite çektik. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir. Son sekiz ayda TL mevduatın payı yüzde 32'den yüzde 44'e çıkarken, KKM'nin payı yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi.

Swap hariç net rezervlerde son iki haftada 18 milyar dolarlık ek iyileşme görmekteyiz. Bu dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.

"TL'ye geçiş hızlandı"

Risk primi yeniden 300 baz puanın altına gerilerken, bu görünüm Türkiye'ye yönelik portföy akımlarını desteklemiştir. Dövizden TL'ye geçiş hızlandı.

"Geçiş döneminin sonuna gelmiş olacağız"

2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 için yüzde 34 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21'e tekabül etmektedir. 25 metreküp bedelsiz doğal gaz kullanımı düzenlemesinin sona ermesi mayıs ayında aylık enflasyonu 0,7 puan yukarı yönlü etkileyecektir. Bunun yanı sıra olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayıs ayında zirveye ulaşacaktır. Böylece politika iletişiminde sıklıkla vurguladığımız geçiş döneminin sonuna gelmiş olacağız. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir. Böylelikle yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine gireceğiz."