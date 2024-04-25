Merkez Bankası faizi ne zaman açıklayacak? Sorusu, gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Kararın ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair detaylar ve olası faiz oranlarına dair tahminler gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faizi ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

MERKEZ BANKASI FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Piyasaların kilitlendiği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Hatırlanacağı üzere beklenti anketine katılan ekonomistler de, Merkez'in politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyorlardı.

MERKEZ BANKASI FAİZ TAHMİNİ

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.