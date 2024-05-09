ATSO Başkanı Ali Bahar: Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkarması doğru bir adım

Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkarmasını değerlendiren ATSO Başkanı Ali Bahar, "Ekonomi yönetimi şu ana dek frene sert basmadı ve doğru yaptı. Aksi halde iflas ve konkordato başvurularında çok sert bir yükseliş görebilirdik" dedi.

Merkez Bankası, enflasyon raporu ile 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardı. Gelecek yıla ait tahminini ise yüzde 14'te sabit bıraktı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yapılan revizyonun hizmet fiyatlarındaki karılığın, iç talepte canlılığın ve kısmen de olsa petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu kaydetti.

Enflasyonda ılımlı politika

Ekonomide yaşanan kredi kartı, perakende satış verileri gibi konulara sık sık gündeme getirdiklerini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Kredi kartı harcamalarındaki artışın devam etmesi, perakende satış verilerinin hala çift haneli artıyor olması, tüketim malı ithalatının yükseliyor olması bizim de kendi içimizdeki toplantılarda sık sık gündeme getirdiğimiz konular" dedi. Ekonomi yönetimi tarafından atılan adımların memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi yönetimi, şu ana dek frene sert basmadı ve doğru yaptı. Aksi halde iflas ve konkordato başvurularında çok sert bir yükseliş görebilirdik. Ancak bu ılımlı yavaşlama politikasının yan etkisi olarak, enflasyonun da arzu edilenden daha gecikmeli olarak gerilediği bir süreç yaşıyoruz."

Hızlı bir gerileme yaşayacağız

Ekonomide beklentilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Bahar, "Pek çok insan ve şirket, seçimlerden sonra dövizde bir sıçrama bekliyordu. Bu nedenle, talebin erkene çekildiği bir dönem geçirdik. Seçim sonrasında kur artmadığı gibi Merkez Bankası, gelen satışları karşılamak üzere son bir ayda 30 milyar dolara yakın döviz alımı yaptı" ifadelerini kullandı.

"Uygulamalar hayata geçmeli"

Enflasyonda düşüş başlayınca beklentilerde de iyileşme yaşanacağını vurgulayan Başkan Bahar, "Yaz aylarında gerek asgari ücret artışı yapılmayacak olmasının getireceği baz etkisi, gerekse sıkı para politikasının etkilerinin hissedileceği bir dönem olacak ve enflasyonda hızlı bir gerileme yaşayacağız" diye konuştu. Bir yıldır devam eden kamu harcamalarında tasarruf çalışmalarının geciktiğini dile getiren Başkan Ali Bahar, "Enflasyon konusunda vatandaşların ve iş dünyamızın rahat bir nefes alması için tasarruf uygulamalarının bir an önce ve güçlü şekilde hayata geçmesi gerekiyor" dedi. - ANTALYA