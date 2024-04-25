FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA! TCMB faiz kararında son durum ne? Faiz kararı ne oldu?

Tcmb faiz kararı, beklenen tarihin gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararının ne olacağı büyük merak konusu. 25 Nisan'da açıklanacak faiz kararı öncesi ekonomi gündemi yoğun bir şekilde takip ediliyor. Bu karar, ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Peki, TCMB faiz kararında son durum ne? Faiz kararı ne oldu?

FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Hatırlanacağı üzere beklenti anketine katılan ekonomistler de, Merkez'in politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyorlardı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.