Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunmuş

Merkez Bankası başkanlığı görevinden sene başında istifa eden ve koltuğunu Fatih Karahan'a devreden Hafize Gaye Erkan ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

ERKAN BİR SÜREDİR TÜRKİYE'DE

Erkan'ın uzun zaman Türkiye'de döndüğü ifade edilirken, eski Merkez Bankası Başkanı'nın bu hareketiyle ilgili dedikodular servis edildi.

YENİ GÖREV İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürüldü.

"RESMİ GAZETE'DE OKURSAK ŞAŞIRMAYALIM"

Bu gelişme üzerine Erkan'ın ABD'ye dönmekten vazgeçtiğine değinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Hatta İstanbul'un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye'de kalmak yatıyormuş. Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan'ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete'de okursak hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.