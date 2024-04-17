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Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunmuş

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Merkez Bankası başkanlığı görevinden sene başında istifa eden ve koltuğunu Fatih Karahan'a devreden Hafize Gaye Erkan ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

ERKAN BİR SÜREDİR TÜRKİYE'DE

Erkan'ın uzun zaman Türkiye'de döndüğü ifade edilirken, eski Merkez Bankası Başkanı'nın bu hareketiyle ilgili dedikodular servis edildi.

YENİ GÖREV İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürüldü.

"RESMİ GAZETE'DE OKURSAK ŞAŞIRMAYALIM"

Bu gelişme üzerine Erkan'ın ABD'ye dönmekten vazgeçtiğine değinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Hatta İstanbul'un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye'de kalmak yatıyormuş. Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan'ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete'de okursak hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Gaye Erkan Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (10)

İbrahim Üker:

Hafize gaye akp şakşakçısı değil ama yine de sen bilirsin

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aygün:

nitelikli insanlar şakşakçılık yapmaz zaten

yanıt28
yanıt3
Özgür Sevindik:

Şakşak çılıkta bayağı denyminiz var galiba bukadar net bilgi verdiğinize göre

yanıt10
yanıt4
sade vatandaş:

acaba babasınada bir görev vereceklermi ......bilinçli bir vatandaş olarak alışveriş yaptığım fişe baktığımda gördüğüm kesilen vergilerin gittiği yerleri gördükçe içim sızlıyor Allah bu devletin bu milletin bu yetimlerin garibanların bir kuruşunu bile israf ziyan edenlerin hesabını sevdiklerinden çıkarsın

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Harun Ateş:

Yeni bir göreve atanması gayet olağan. Sonuçta liyakat sahibi.

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Salim:

BU İŞTE Bİ İŞ VAR O ZAMAN....

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Haksız mıyım:

Fenerbahçe gibi insanları ne kadar da çabuk harcıyor değil mi?

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Burak:

iyi olur, hafize hanim iyidir

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Halil null:

Kadının ayrı eve çıkacak parası yok ama kaç aydır işsiz ama herkes ten iyi geçiniyor. Vaade gerek yok ki herkes alacağını aldı

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recep bilen:

Acaba ne görev verecek. Daha doğrusu babasına ne iş verecek. Çünkü işyerinde babası personelleri aldığı için. Hayırlı olsun

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