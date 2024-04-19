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Merkez Bankası döviz kurları 2024! 1 Amerikan doları ne kadar? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olur?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Merkez Bankası döviz kurları 2024 ve 1 Amerikan doları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yıl sonu dolar kuru ne kadar olur? 1 Amerikan doları ne kadar?

1 Amerikan doları ne kadar? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olur? soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri belli oldu. Merkez Bankası döviz kurları 2024! 1 Amerikan doları ne kadar? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olur? Detaylar haberimizdedir…

1 AMERİKAN DOLARI NE KADAR?

Dolar 32,6190 dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI 2024 (LİNK)

Merkez Bankası döviz kurları 2024! 1 Amerikan doları ne kadar? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olur?

YIL SONU DOLAR KURU NE KADAR OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri belli oldu. Önceki ankette 40,53 TL olarak tahmin edilen yıl sonu dolar kuru bu ankette 40,01 TL olarak gerçekleşti. Enflasyon beklentisi ise yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya çekildi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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