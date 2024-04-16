BinanceUS Yönetimine Eski New York Fed Yetkilisi Martin Grant Katıldı

Kripto borsası Binance.US, eski bir New York Fed yetkilisi olan Martin Grant'ı yönetim kuruluna dahil ettiğini duyurdu. Finansal raporlama ve iç denetimlerde önemli görevler üstlenecek olan Grant, sektördeki deneyimiyle dikkat çekiyor. Bu stratejik hamle, şirketin güvenilirliğini artırma yolunda atılmış büyük bir adım olarak yorumlandı.

Finans ve Etik Uzmanı Martin Grant, Binance.US'a Dahil Oldu

Binance.US, kripto para piyasasında güvenilirliğini artırmak amacıyla, yönetim kuruluna deneyimli bir ismi dahil ettiğini açıkladı. Martin Grant, New York Merkez Bankası'nda uzun yıllar boyunca uyum ve etik görevlerinde bulunmuş bir yetkili olarak, Binance.US bünyesinde finansal raporlama ve iç kontrol mekanizmalarının denetlenmesine öncülük edecek.

Martin Grant, kamu ve özel sektördeki otuz yılı çalışma süresiyle, yasal ve düzenleyici uyum alanlarında derin bir birikime sahip. Şu anda JST Digital'de Düzenleyici İşler Küresel Başkanı olarak görev yapan Grant, Binance.US'un iç yapısını daha da sağlamlaştırmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Binance.US'un Geçici CEO'su Norman Reed, Grant'in atanmasının firmanın gücünü ve sektördeki saygınlığını pekiştireceğine işaret etti. Reed, "Martin'in kariyeri boyunca sergilediği liderlik ve uzmanlık, şirketimizin en yüksek etik ve uyum standartlarını korumasına katkıda bulunacak." dedi.

Son olarak yeni işi konusunda açıklama yapan Grant, "Binance.US'un yönetim kuruluna katılarak, ABD vatandaşlarını dijital varlık endüstrisine güvenli ve uyumlu bir biçimde dahil etmek ve bu dinamik sektörde yer almak büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.