100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuru şartları ve tarihleri, TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi yapılacak il ve ilçeler gibi konularda araştırmalar yapıyor. İşte 100 Bin Sosyal Konut Projesi detayları…

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İLANI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)

Başvuru Bedeli 2+1:500.- TL Başvuru Bedeli 3+1:1.000.-TL

Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri" 2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"3. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"dır.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında"Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Konutların,adet, brüt m²,net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

ÖDEME:

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının%10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar),kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ (e-Devlet)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa ettirilerek satışa sunulacak ve yukarıda işaretlediğim gayrimenkullerden satın almaya talibim. Satış kampanyasına katılmak için yaptığım başvurunun, başvuru bedelini tarafıma bildirilecek Banka hesabına yatırdıktan sonra geçerli olacağını,Konut satın alma sürecinde; Konut başvurusu için 25 yaşımı doldurmuş olduğumu,"En az %40 Engelli" kategorisinden başvuru yapmam halinde; sadece şahsım adına tek bir başvuruda bulunabileceğimi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisini veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az %40 engelli olduğuna dair) ibraz edeceğimi, etmediğim takdirde konut satın alma talebimin geçersiz sayılacağını, konut satın alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı/haklarımı kaybedeceğimi,

TOKİ tarafından belirlenerek bildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini yaklaşık satış fiyatları olduğunu, yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde, yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanacak şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını; satış takviminde belirtilen tarihte çekilecek kuranın "Hak Sahibi" belirleme kurası olacağı, satışa sunulan konutların listesi ve fiyatları belirlendikten sonra TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekileceğini,

Konutların ilan edilen;adet, büyüklük (m²) ve fiyat bilgileri tahmini bilgiler olduğu, projelendirilme aşamasında kesinlik kazanacağı, konut sayısında azalma olması halinde asil hak sahiplerinin tekrar kura ile belirleneceğini,

Satışa sunulan konut sayısından az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlar tarafından satın alınacak konutların TOKİ'nin belirleyerek satışa sunacağı bloklar/konutlar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini, TOKİ İnternet sayfasında ilan edilen ve başvuru alınan kategorilerin öncelik sırasına uyacağımı, gerek görüldüğü takdirde bu öncelik sırasına göre kura çekilişi yapılacağını, TOKİ ve Banka tarafından ilan edilecek tarihlerde Noter huzurunda yapılacak kura çekilişlerinde, salonda hazır bulunmadığım takdirde de kuranın çekilebileceğini, Kura sonucunda asil hak sahibi olamadığım takdirde, yatırmış olduğum başvuru bedelinin satışa aracılık eden Banka tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde tarafıma iade edileceği ve bu bedelin Bankada kaldığı süre zarfında faiz veya herhangi bir hak talep etmeyeceğimi, Asil hak sahibi olmama rağmen herhangi bir sebeple Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamadığım takdirde, yatırmış olduğum başvuru bedelini talep etmem durumunda tarafıma iade edileceğini ve bu bedelin Bankada/TOKİ'de kaldığı süre zarfında faiz veya herhangi bir hak talep etmeyeceğimi, Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğimi veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olduğumu,

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İşbu "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi"ni imzaladığım tarih itibarıyla; kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmadığını, daha önce kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan konut satın alınmadığını,Aylık hane halkı gelirimin en fazla net 5.500.-TL olduğunu (İstanbul İli için 6.000 TL),(Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere hane halkı aylık net gelirinin toplamı),Proje kapsamında satışa sunulan konutlar için hane halkı (yani kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım) adına ancak tek bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum ya da hane halkının diğer fertleri tarafından başvuruda bulunulduğu takdirde, tüm konut satın alma taleplerinin geçersiz sayılacağını, konut satın alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı/haklarımı kaybedeceğimi,Konut Belirleme Kurasında adıma çıkan konut için TOKİ tarafından belirlenen şerefiyeli konut satış fiyatı üzerinden ve tercih ettiğim peşinat seçeneği için belirlenmiş olan ödeme planlarına göre Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacağımı; belirlenen tarihler arasında peşinatı yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamadığım takdirde "Konut Alma Hakkımı" kaybedeceğimi, İmzalanacak olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış fiyatı üzerinden doğacak Damga Vergisini ve Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın %0,5 (binde beş)'i oranındaki banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim takdirde satın alma hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı,Yatırdığım başvuru bedelinin konut alıcısı olma hakkı tanımadığını, işbu belgeden doğan hak ve yükümlülüklerimi devir ve temlik edemeyeceğimi; Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım takdirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dâhil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını; Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin yazılı, kısa mesaj (sms), ve/veya resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi; İşbu belge ile doğabilecek hukuki anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin tam yetkili olduğunu, Talep, beyan, kabul ve taahhüt ediyorum.

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut

TOKİ 100 BİN KONUT YAPILACAK İL VE İLÇELER

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) İSTANBUL TUZLA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

23/12/2019 - 15/01/2020

MALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ MALATYA KALE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ISPARTA SÜTÇÜLER 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ISPARTA SÜTÇÜLER TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TUNCELİ MAZGİRT 2. ETAP 50/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ TUNCELİ MAZGİRT TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ ÜZÜMLÜ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KONYA BEYŞEHİR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

27/12/2019 - 15/01/2020

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ TRABZON SÜRMENE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ MALATYA YAZIHAN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

09/12/2019 - 15/01/2020

HATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ HATAY BELEN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFŞİN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

09/12/2019 - 15/01/2020

KARS SARIKAMIŞ 3. ETAP 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KARS SARIKAMIŞ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SİİRT KURTALAN 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ SİİRT KURTALAN TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

VAN (TUŞBA BARDAKÇI) 2. ETAP 300/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ VAN TUŞBA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ANKARA ÇUBUK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KIRIKKALE BAHŞILI 5. ETAP 220/100000 KONUT PROJESİ KIRIKKALE BAHŞILI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

02/12/2019 - 15/01/2020

MUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ MUĞLA Seydikemer TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA İLİ MERAM İLÇESİ BEYBES MAHALLESİ 609/100000 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 2 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KONYA MERAM TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

NEVŞEHİR ACIGÖL 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ NEVŞEHİR ACIGÖL TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ MUĞLA KAVAKLIDERE TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KIRIKKALE YAHŞİHAN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

YOZGAT İLİ BOĞAZLAYAN İLÇESİ OVAKENT 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ YOZGAT BOĞAZLIYAN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ TRABZON ŞALPAZARI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

07/11/2016 - 15/01/2020

ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ 75/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ERZİNCAN ÜZÜMLÜ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SİVAS İLİ AKINCILAR İLÇESİ 2. ETAP 260/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ SİVAS AKINCILAR TALEP TOPLAMA 2+1

25/11/2019 - 15/01/2020

MARDİN İLİ YEŞİLLİ İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ MARDİN YEŞİLLİ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA İLİ EMİRGAZİ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KONYA EMİRGAZİ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

13/02/2017 - 15/01/2020

SİİRT İLİ ERUH İLÇESİ 150/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ SİİRT ERUH TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ERZURUM PASİNLER TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

02/12/2019 - 15/01/2020

NİĞDE İLİ ÇİFTLİK İLÇESİ 3. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ NİĞDE ÇİFTLİK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT YARPUZ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ ANTALYA AKSEKİ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AFYON DİNAR 4. ETAP (KONAK MAHALLESİ) 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ AFYONKARAHİSAR DİNAR TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

02/12/2019 - 15/01/2020

VAN İLİ ÇATAK İLÇESİ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ VAN ÇATAK TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ 3. ETAP 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KIRIKKALE KESKİN TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

06/12/2019 - 15/01/2020

KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144/100000 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET SOSYAL TESİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KARABÜK MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

23/12/2019 - 15/01/2020

MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ MARDİN DERİK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ HATAY YAYLADAĞI TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

02/12/2019 - 15/01/2020

ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ANKARA NALLIHAN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

YOZGAT ÇANDIR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ YOZGAT ÇANDIR TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ GAZİANTEP İSLAHİYE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BATMAN İLİ SASON İLÇESİ 116/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ BATMAN SASON TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BİNGÖL YEDİSU 106/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ BİNGÖL YEDİSU TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

02/12/2019 - 15/01/2020

KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ ÇERİKLİ 2. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KIRIKKALE DELİCE TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ESKİŞEHİR BEYLİKOVA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KONYA CİHANBEYLİ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AFYON İLİ EVCİLER İLÇESİ-EVCİLER GÖKÇEK 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AFYONKARAHİSAR EVCİLER TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ANTALYA KORKUTELİ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AKSARAY İLİ SULTANHANI İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AKSARAY SULTANHANI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA HALKAPINAR 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KONYA HALKAPINAR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ TRABZON TONYA TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ANKARA GÜDÜL TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KARAMAN AKÇAŞEHİR 142/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KARAMAN MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

09/12/2019 - 15/01/2020

ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ANKARA BEYPAZARI TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA TUZLUKÇU 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KONYA TUZLUKÇU TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BATMAN GERCÜŞ KAYAPINAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ BATMAN GERCÜŞ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ÇANKIRI İLİ ELDİVAN İLÇESİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ÇANKIRI ELDİVAN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

02/12/2019 - 15/01/2020

AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AKSARAY ESKİL TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

02/12/2019 - 15/01/2020

ARDAHAN GÖLE 2. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ARDAHAN GÖLE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ RİZE MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AFYON İSCEHİSAR 2. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

NEVŞEHİR DERİNKUYU 126/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ NEVŞEHİR DERİNKUYU TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

02/12/2019 - 15/01/2020

AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ EŞMEKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AKSARAY ESKİL TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ÇANKIRI ÇERKEŞ 140/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AFYON SANDIKLI 4. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AFYONKARAHİSAR SANDIKLI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KİLİS POLATELİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KİLİS Polateli TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KAYSERİ SARIOĞLAN TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ÇORUM OĞUZLAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ÇORUM OĞUZLAR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BOLU MUDURNU TAŞKESTİ 3. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ BOLU MUDURNU TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AKSARAY GÜZELYURT 3. ETAP 156/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AKSARAY GÜZELYURT TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

09/12/2019 - 15/01/2020

BİLECİK İLİ GÖLPAZARI İLÇESİ 168/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ BİLECİK GÖLPAZARI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

25/11/2019 - 15/01/2020

YOZGAT SARAYKENT 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ YOZGAT SARAYKENT TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

NEVŞEHİR KOZAKLI 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ NEVŞEHİR KOZAKLI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ERZURUM ŞENKAYA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA ALTINEKİN 2. ETAP 204/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KONYA ALTINEKİN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

02/12/2019 - 15/01/2020

BURDUR KARAMANLI 3. ETAP 109/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ BURDUR KARAMANLI TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

02/12/2019 - 15/01/2020

KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 160/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ DEMİRCİ 79 KONUT/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KÜTAHYA SİMAV TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ 160/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ KÜTAHYA SİMAV TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ISPARTA AKSU TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ISPARTA EĞİRDİR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ÇORUM UĞURLUDAĞ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ÇANKIRI ŞABANÖZÜ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURDUR İLİ YEŞİLOVA İLÇESİ 241/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ BURDUR YEŞİLOVA TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇESİ 60/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ AKSARAY AĞAÇÖREN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ADANA SARIÇAM AKKUYU 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ADANA SARIÇAM TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ AFYONKARAHİSAR MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AFYON MERKEZ SADIKBEY 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ AFYONKARAHİSAR MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AĞRI 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ AĞRI MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AMASYA 421/100000 TOPLU KONUT PROJESİ AMASYA MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ANTALYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ANTALYA MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ANTALYA ALANYA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ARDAHAN MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ARDAHAN MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ARTVİN MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BATMAN MERKEZ 184/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BATMAN MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BAYBURT 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BAYBURT MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BİNGÖL MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BİTLİS 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BİTLİS MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BOLU 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BOLU MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURDUR MERKEZ KURNA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BURDUR MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ÇANKIRI MERKEZ 566/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ÇANKIRI MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ÇORUM MERKEZ 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ÇORUM MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ DİYARBAKIR YENİŞEHİR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ELAZIĞ MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ELAZIĞ MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ERZURUM YAKUTİYE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2450/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

GİRESUN MERKEZ AKSU 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ GİRESUN MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

GÜMÜŞHANE 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ GÜMÜŞHANE MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

HAKKARİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ HAKKARİ MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

HATAY PAYAS 2. ETAP 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ HATAY Payas TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ 658/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KARAMAN MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KARS MERKEZ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KARS MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KAYSERİ KOCASİNAN TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KAYSERİ MELİKGAZİ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KIRŞEHİR MERKEZ 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KIRŞEHİR MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KİLİS MERKEZ 506/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KİLİS MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KONYA BEYŞEHİR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ MALATYA MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MARDİN ARTUKLU NUR MAHALLESİ 460/100000 TOPLU KONUT PROJESİ MARDİN ARTUKLU TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MERSİN 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ MERSİN MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MUŞ MERKEZ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ MUŞ MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

NİĞDE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ NİĞDE MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

OSMANİYE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ OSMANİYE MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

RİZE MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ RİZE MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

VAN ERCİŞ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ VAN ERCİŞ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ TUNCELİ MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TRABZON 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ TRABZON MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TOKAT TURHAL 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ TOKAT TURHAL TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SİVAS MERKEZ 740/100000 TOPLU KONUT PROJESİ SİVAS MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EYYÜBİYE TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞANLIURFA AKÇAKALE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞANLIURFA AKÇAKALE TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞANLIURFA BİRECİK 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞANLIURFA BİRECİK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞIRNAK UZUNGEÇİT 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞIRNAK ULUDERE TALEP TOPLAMA 2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞIRNAK KARALAR 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞIRNAK İDİL TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞIRNAK ULUDERE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞIRNAK ÇALIŞKAN 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞIRNAK İDİL TALEP TOPLAMA 2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ŞIRNAK BETTÜŞŞEBAP 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ 150/100000 KONUT PROJESİ ADIYAMAN MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

IĞDIR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ IĞDIR MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ GAZİANTEP NURDAĞI TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ERZİNCAN 195/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ERZİNCAN MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TRABZON ARAKLI 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ TRABZON ARAKLI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KARS SELİM 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KARS SELİM TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ MUĞLA MİLAS TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MUĞLA 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ MUĞLA MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA EREĞLİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KONYA EREĞLİ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AYDIN SÖKE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ AYDIN SÖKE TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ 200/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ BALIKESİR SUSURLUK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ DİNKÇİLER 750/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ BALIKESİR ALTIEYLÜL TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BALIKESİR ALTIEYLÜL TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ 150/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BALIKESİR BİGADİÇ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BALIKESİR İLİ BALYA İLÇESİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ BALIKESİR BALYA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BARTIN ULUS ABDİPAŞA 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ BARTIN ULUS TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BARTIN MERKEZ 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ BARTIN MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 80/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ BURSA HARMANCIK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ BURSA GÜRSU TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ ORHANELİ İLÇESİ 126/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ BURSA ORHANELİ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ BURSA YILDIRIM TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AYDIN MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ AYDIN MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ÇANAKKALE MERKEZ 500/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ ÇANAKKALE MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ YENİKÖY MEVKİ 1000/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ DENİZLİ PAMUKKALE TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ DENİZLİ PAMUKKALE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ DENİZLİ HONAZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİ 360/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ DENİZLİ ACIPAYAM TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

DENİZLİ İLİ BEKİLLİ İLÇESİ 300/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ DENİZLİ BEKİLLİ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

DENİZLİ İLİ ÇİVRİL İLÇESİ 440/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ DENİZLİ ÇİVRİL TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

DÜZCE MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ DÜZCE MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ 90/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ EDİRNE LALAPAŞA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

EDİRNE MERKEZ 210/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ EDİRNE MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ İZMİR KEMALPAŞA TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ İZMİR SELÇUK TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ İZMİR ALİAĞA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ İZMİR SEFERİHİSAR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ 100/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ KASTAMONU TOSYA TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KASTAMONU İLİ AĞLI İLÇESİ 100/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ KASTAMONU AĞLI TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KIRKLARELİ MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ KIRKLARELİ MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ 1250/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ KOCAELİ İZMİT TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ 1500/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ KOCAELİ KÖRFEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ 100/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ KÜTAHYA TAVŞANLI TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KÜTAHYA İLİ MERKEZ 451/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ KÜTAHYA MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 350/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ MANİSA YUNUSEMRE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 125/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ MANİSA AKHİSAR TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 100/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ MANİSA KIRKAĞAÇ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

AFYON 225/100000 TOPLU KONUT PROJESİ AFYONKARAHİSAR MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ MANİSA ŞEHZADELER TALEP TOPLAMA 2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ 150/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ MANİSA SALİHLİ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ 300/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ MANİSA KULA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ 75/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ MANİSA KÖPRÜBAŞI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ORDU AYBASTI İLÇESİ 86/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ ORDU AYBASTI TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ 396/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ SAKARYA KOCAALİ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KORUCUK 445/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ SAKARYA ADAPAZARI TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU MUHİTTİN 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ TEKİRDAĞ ÇORLU TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU KEMALETTİN 750/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ TEKİRDAĞ ÇORLU TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

TEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ 150/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ TEKİRDAĞ HAYRABOLU TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

UŞAK MERKEZ 700/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ UŞAK MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

YALOVA MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ YALOVA MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ZONGULDAK ÇAYCUMA 200/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ ZONGULDAK ÇAYCUMA TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ SİNOP DURAĞAN TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ SİNOP BOYABAT TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SİNOP İLİ MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ SİNOP MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ SAMSUN ATAKUM TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ SAMSUN 19 MAYIS TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ SAMSUN CANİK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ BURSA YENİŞEHİR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ BURSA KESTEL TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ BURSA GEMLİK TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 694/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ZONGULDAK MERKEZ 100/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ ZONGULDAK MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ 164/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ ORDU GÖLKÖY TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ 76/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ ORDU KABADÜZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ ORDU GÜRGENTEPE TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

BİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ 332/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ BİLECİK BOZÜYÜK TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ANKARA HAYMANA TALEP TOPLAMA 3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ ANKARA BALA TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KASTAMONU MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ KASTAMONU MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

16/12/2019 - 15/01/2020

VAN İLİ BAŞKALE İLÇESİ 200/100000 KONUT PROJESİ VAN BAŞKALE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ GAZİANTEP NİZİP TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

19/12/2019 - 15/01/2020

ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 150/100000 KONUT PROJESİ ADIYAMAN KAHTA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

18/12/2019 - 15/01/2020

ADANA SARIÇAM BURUK 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) ADANA SARIÇAM TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

23/12/2019 - 15/01/2020

AKSARAY MERKEZ 372/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) AKSARAY MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

23/12/2019 - 15/01/2020

BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) BURSA İNEGÖL TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

23/12/2019 - 15/01/2020

İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) İZMİR KARABAĞLAR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

23/12/2019 - 15/01/2020

ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) ANKARA SİNCAN TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

23/12/2019 - 15/01/2020

ERZURUM MERKEZ 1158/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) ERZURUM AZİZİYE TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

23/12/2019 - 15/01/2020

KOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) KOCAELİ GEBZE TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

23/12/2019 - 15/01/2020

ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) ISPARTA MERKEZ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

23/12/2019 - 15/01/2020

KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI 2. ETAP 1717/100000 KONUT PROJESİ (H.B) KONYA SELÇUKLU TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

23/12/2019 - 15/01/2020

GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

23/12/2019 - 15/01/2020

KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

23/12/2019 - 15/01/2020

TUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ TUNCELİ AKPAZAR TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

16/12/2019 - 15/01/2020

KONYA BEYŞEHİR HUĞLU 2. ETAP 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KONYA BEYŞEHİR TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

27/12/2019 - 15/01/2020

ESKİŞEHİR ÇİFTELER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ESKİŞEHİR ÇİFTELER TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

27/12/2019 - 15/01/2020

ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

27/12/2019 - 15/01/2020

ESKİŞEHİR SARICAKAYA 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ESKİŞEHİR SARICAKAYA TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

27/12/2019 - 15/01/2020

ESKİŞEHİR İNÖNÜ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ESKİŞEHİR İNÖNÜ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

27/12/2019 - 15/01/2020

SİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAHALLESİ 100/100000 KONUT PROJESİ SİİRT MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

31/12/2019 - 15/01/2020

DENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 88/ 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ DENİZLİ BAKLAN TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

31/12/2019 - 15/01/2020

DENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ 118/ 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ DENİZLİ GÜNEY TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

31/12/2019 - 15/01/2020

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ESKİŞEHİR MİHALGAZİ TALEP TOPLAMA 2+1

3+1

31/12/2019 - 15/01/2020

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

31/12/2019 - 15/01/2020

GÜMÜŞHANE ARZULARKABAKÖY 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ GÜMÜŞHANE MERKEZ TALEP TOPLAMA 3+1

2+1

03/01/2020 - 15/01/2020

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ'NE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

