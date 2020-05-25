Tokat'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Tokat'ın Zile ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
25.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:12
Tokat'ın Zile ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaya Mahallesi NATO Yolu 1. Etap TOKİ konutlarında ağaçtan inemeyen kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, bir süre uğraştıktan sonra kediyi ağaçtan indirdi.
Kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA