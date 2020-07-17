TİKA'dan Türk-Tatar ortak mirasına destek
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TİKA'dan Türk-Tatar ortak mirasına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğinde ve Litvanya Tatar Kültür Merkezi işbirliğinde yedincisi düzenlenen ve bölge ülkelerinde yaşayan yaklaşık 40 Tatar gencinin katıldığı Yaz Kampı'nda bu yıl konu olarak Türk-Tatar Bayramı Sabantuy kutlamaları tercih edildi.

TİKA'dan Türk-Tatar ortak mirasına destek
17.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:23

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğinde ve Litvanya Tatar Kültür Merkezi işbirliğinde yedincisi düzenlenen ve bölge ülkelerinde yaşayan yaklaşık 40 Tatar gencinin katıldığı Yaz Kampı'nda bu yıl konu olarak Türk-Tatar Bayramı Sabantuy kutlamaları tercih edildi.

Polonya, Letonya, Kırım ve Litvanya'da yaşayan genç Tatarlara yönelik düzenlenen ve Litvanya Cumhuriyeti Ulusal Azınlıklar Başkanlığı, Trakai Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda organize edilen Tatar Genç Nesiller Yaz Kampı Litvanya'nın Trakai kentinde gerçekleştirildi.

Türk Tatar gençliği milli kültürü ile buluşuyor

Bölge ülkelerinde yaşayan yaklaşık 40 Tatar gencinin katıldığı kamp süresince katılımcılarla Türk Tatar tarihi ve kültürel değerleri hakkında atölye çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, Türk Tatar gençlerine yönelik güreş, okçuluk, binicilik, bağlama, keman kurslarının düzenlendi ve halk dansları ile Ebru sanatı eğitimleri gerçekleştirildi. Türk İslam Medeniyeti hakkında temel bilgilerin de paylaşıldığı Yaz Kampı'nda coğrafyada yaşayan Türk Tatar gençleri arasında sosyal ve kültürel birliğin önemine işaret edildi.

Yaz Kampı'nda bu yıl ana tema olarak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan geleneksel Türk-Tatar Bayramı Sabantuy kutlamaları tercih edildi. Kampa katılan genç Tatarlar tarafından tıpkı geleneksel Sabantuy kutlamalarında olduğu gibi, spor aktiviteleri düzenlendi, geleneksel Tatar yemekleri ikram edildi, eğlenceli oyun ve yarışmalar düzenlendi. Etkinlikler boyunca gençlerin Türk-Tatar kültürünü öğrenmelerinin ve kültürün yeni nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Sabantuy Bayramı

Tatar, Başkurt ve Çuvaş Türkleri tarafından kutlanan milli bir bayramdır. Kuzey Kafkasya, Nogaylar, Balkarlar ve diğer Türk Boylarının milli bayramı haline gelen Sabantuy kutlamalarının kökeni yaklaşık 3000 yıl öncesine uzanıyor. Etimolojik olarak, bir tarım aleti olan 'saban' sözcüğü ile Türk-Tatar dilinde düğün-eğlence anlamına gelen 'toy' sözcüğünün bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Düzenli bir tarihi yoktur, geleneği takip eden aksakallı büyükler ekinlerin büyümesi, toprağın yeşermesi ve tabiatın canlılığına göre kutlamaların tarihini ve yerini (maidan'ı) belirler ve kutlamalar bu şekilde başlatılırdı.

En ilginç Tatar geleneklerinden biri olan Sabantuy esnasında büyük bir ziyafet verilir, şarkılar söylenir ve kutlamalar süresince 30'dan fazla farklı oyun oynanır ve kazananlara çeşitli ödüller verilirdi. "Kure" adlı ana oyun bir çeşit geleneksel güreş yarışması olup, birinci olana koç hediye edilirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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