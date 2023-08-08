Türkiye U17 Badminton Takımı Avrupa 2'ncisi Oldu

Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen U17 Avrupa Badminton Şampiyonası takım müsabakalarında Türkiye, Avrupa takım 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grup maçlarında milliler sırasıyla; Letonyalı rakiplerini 5-0, Kıbrıslı rakiplerini 5-0 ve Litvanyalı rakiplerini de 5-0 skor ile mağlup ederek grup maçlarını başarı ile tamamladı. Ardından Romanyalı rakiplerini 3-0 ve Ukraynalı rakiplerini 3-2 yenerek finale yükseldi.

Milliler, finalde ise Danimarkalı rakiplerine 3-0 mağlup olarak şampiyonayı Avrupa 2'ncisi olarak tamamlama başarısı gösterdi.