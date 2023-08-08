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Türkiye U17 Badminton Takımı Avrupa 2'ncisi Oldu

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Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen U17 Avrupa Badminton Şampiyonası takım müsabakalarında Türkiye, Avrupa takım 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen U17 Avrupa Badminton Şampiyonası takım müsabakaları bugün sona erdi. 35 ülkenin kıyasıya madalya mücadelesi verdiği müsabakalarda Türkiye, Avrupa takım 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grup maçlarında milliler sırasıyla; Letonyalı rakiplerini 5-0, Kıbrıslı rakiplerini 5-0 ve Litvanyalı rakiplerini de 5-0 skor ile mağlup ederek grup maçlarını başarı ile tamamladı. Ardından Romanyalı rakiplerini 3-0 ve Ukraynalı rakiplerini 3-2 yenerek finale yükseldi.

Milliler, finalde ise Danimarkalı rakiplerine 3-0 mağlup olarak şampiyonayı Avrupa 2'ncisi olarak tamamlama başarısı gösterdi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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