Galatasaray'ın Zalgiris maçı D-Smart'ta canlı yayınlanacak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris ile oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, seyircisiyle bu sezon ilk kez D-Smart ekranlarında buluşacak. Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edeceği mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Litvanya'yı konuk edecek. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'un yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu gibi dünya çapında yıldızları renklerine katarak transferde şov yapan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i İstanbul'da ağırlayacak. Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi gruplarından başka şey düşünmeyen sarı-kırmızılıların tur gecesi maç önü yayınıyla birlikte 20.30'da başlayacak. 21.30'da maçın heyecanı yaşandıktan sonra maç sonu programda yorumlar, röportajlar ve analizlerle canlı yayın maratonu gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın'ın anlatacağı karşılaşmaya Orhan Uluca yorumlarıyla renk katacak. Galatasaray - Zalgiris maçı canlı yayınlarının tamamı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.