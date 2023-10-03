Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa maçına çıkıyor

Basketbol Süper Ligi'nde sezona Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde tarihinin ilk Avrupa maçına çıkacak. Manisa ekibi FIBA Europe Cup Elemeleri B Grubu'nda Litvanya temsilcisi Nevezis'i konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Elemelerde ev sahibi takım olarak perşembe günü de aynı saatte Portekiz ekibi Porto'yla karşılaşacak Manisa BŞB, rakiplerini mağlup ettiği takdirde grup aşamasına kalacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor