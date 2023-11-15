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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Litvanya'yı 3-1 Yendi

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup ilk maçında Litvanya'yı 3-1 mağlup etti. Engin Yıldırım ve Efe Sarıkaya'nın golleriyle galibiyete ulaşan milli takım, grup liderliği için önemli bir adım attı.