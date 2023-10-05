Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda gruplara katılmaya hak kazandı
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Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası B Grubu eleme maçlarında, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz ekibi Porto'yu 80-70 mağlup ederek gruplara katılmaya hak kazandı. Manisa ekibi, dün de Litvanya temsilcisi Nevezis'i 98-88 yenmişti.
Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası B Grubu eleme maçlarında, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz ekibi Porto'yu 80-70 mağlup ederek gruplara katılmaya hak kazandı. Manisa ekibi, dün de Litvanya temsilcisi Nevezis'i 98-88 yenmişti.
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Georgios Poursanidis, Radomir Vojinovic, Petar Pesic
Manisa BBSK: John Roberson 16, Daron Russell 12, Emanuel Terry 10, Ryan Luther 15, Pako Cruz 17, Ayberk Olmaz 7, Berke Atar 2, Berkay Sinirlioğlu 1, James Anderson, Dorukhan Engindeniz, Tolga Birer, Mustafa Görür
Porto: Anthony Barber 13, Phil Fayne 18, Cleveland Melvin 13, Tanner Omlid 6, Charlon Kloof 10, Miguel Cardoso 6, Nuno de Sa 2, Joao Guerriro 2, Miguel Queiroz, Luis Silva, Keven Gomes
1. Periyot: 23-14 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 43-32 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 65-49 (Manisa BBSK lehine) - MANİSA