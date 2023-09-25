A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya maçına hazır

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Litvanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Çalışmalar çift kaleli taktik oyun ile son buldu.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: KADIN FUTBOLUNUN YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ

Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun gün geçtikçe geliştiğini ifade ederek, "Kadın futbolunun yaygınlaşmasını ve bilinirliliğinin artmasını çok istiyoruz. Son 3 senedir futbol federasyonu kadın futboluna yapmış olduğu yatırımlarla beraber bugün Elazığ'da sizlerle buluşabildik. Kadın futbolu gün geçtikçe artık kendi gelişimini sağladığı insanların dikkatini çektiği bir spor branşı olmaya da başladı. Kadının olduğu her yerde başarı var. Voleybol milli takımımızla gurur duyuyoruz. İnanılmaz başarı elde ettiler. Yarınki maçta ise taraftarımızı hücum yapan, hücum varyasyonlarını olabildiğinde gösteren, dinamik, hiç pes etmeyen 90 dakika boyunca saha dışında da saha içinde de mücadele etmeyi çok seven kadın sporcuları göreceksiniz. Kızlarımın mücadelesini 90 dakika Türk kadınına yakışır olan, biraz daha hücuma ağırlıklı oyun göreceğinizi umut ediyoruz" dedi.

İLAYDA CİVELEK: BİZLER DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Milli futbolcu İlayda Civelek ise, A Milli Kadın Voleybol Takımı gibi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ederek, "Bu ülkenin sporcu kadınları gerçekten çok iyi işler başardığını aktaran Elazığlı İlayda Civelek, "Olimpiyatlara da katılım sağlayan voleybol takımımıza, buradan takımım adına selamlar ve başarılar diliyorum. Bizler de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın ve bunu başaracağımızı da ümit ediyorum" diye konuştu.

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya ile yarın saat 18.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.