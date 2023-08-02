Galatasaray, Zalgiris'i konuk etti

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çaldı. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda oynanan Zalgiris maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Zaniolo ve Yunus Akgün'ün yerine Halil Dervişoğlu ve Mertens'i 11'de görevlendirdi. Kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'dan oluşturdu. Orta alanda Berkan - Oliveira ikilisini bozmayan Okan Buruk, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Halil Dervişoğlu oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris maçındaki ilk 11'i şu şekilde;"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Oliveira, Berkan, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu." 3 İSİM STATÜ GEREĞİ FORMA GİYEMİYORSarı-kırmızılı ekipte, 2'nci eleme turunun listesinde sakatlığı dolayısıyla yer almayan Lucas Torreira'nın yanı sıra, yeni transferler; Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç forma giyemedi.YENİ SEZONUN İLK RESMİ İÇ SAHA MAÇIGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı Zalgiris maçı ile birlikte 2023-2024 sezonunun da ilk resmi iç saha maçına çıktı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyle sarı-kırmızılı ekip evinde taraftarıyla buluştu. Stadyumu dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi takımlarına destekte bulundu. CEDRIC BAKAMBU KULÜBEDESarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, Zalgiris maçına yedek kulübesinde başladı. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmanın ardından Galatasaray'a transfer olan tecrübeli golcü, daha sonra UEFA listesine eklenmişti. Bakambu, Zalgiris mücadelesine yedek kulübesinde başladı. ANGELINO VE BAKAMBU İLK KEZ TARAFTARIN ÖNÜNDESarı-kırmızılı ekibin, Zalgiris'i konuk ettiği karşılaşmada yeni transferler Angelino ve Cedric Bakambu, ilk kez resmi bir iç saha maçında taraftarla buluştu. Angelino mücadeleye 11'de başlarken, Bakambu yedek kulübesinde görev bekledi. KAZLAUSKAS CEZALI
Litvanya ekibinde deplasmanda oynanan ilk maçta 90+1'inci dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydeden ve sonrasında formasını çıkartması gerekçesiyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Donatas Kazlauskas, Galatasaray deplasmanında takımını yalnız bıraktı. - İstanbul