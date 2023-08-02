Galatasaray, Zalgiris'i konuk etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris'i sahasında konuk etti. Galatasaray'ın yeni transferleri Angelino ve Cedric Bakambu da ilk kez taraftarın önünde forma giydi.