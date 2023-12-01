A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya'yı 4-0 Mağlup Etti

UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya deplasmanında 4-0 galip geldi. Goller Gülbin Hız, Yağmur Uraz, Vestina Neverdauskaite (kendi kalesine) ve Meryem Çal'dan geldi.

UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 2. Grup'taki beşinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 4-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar 6. ve son maçını ise 5 Aralık 2023 tarihinde Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile yapacak.

Hakemler: Olivia Tschon, Amina Gutschi, Sara Telek, Maria Ennsgraber

Litvanya: Meda Seskute, Algimante Mikutalte (Aguste Andrijevskyte dk. 58), Paulina Sarkanaite, Agnieska Kazarina, Erika Supelyte (Karolina Jasaityte dk. 80), Simona Petraviciene (Lolita Zizyte dk. 71), Marija Galkina, Vestina Neverdauskaite, Milda Liuzinaite (Auste Bernotaite dk. 58), Monika Griksaite (Emilija Girzutaite dk. 71), Loreta Rogaciova

Türkiye: Gamze Nur Yaman, Ümran Özev (Büşra Kuru dk. 61), Eda Karataş, Meryem Cennet Çal, Miray Cin, Ebru Topçu (Elif Keskin dk. 61), Yağmur Uraz (Derya Arhan dk. 46), Birgül Sadıkoğlu (Arzu Karabulut dk. 78), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Gülbin Hız (Dilara Deli dk. 46)

Goller: Gülbin Hız (dk. 10), Yağmur Uraz (dk. 20), Vestina Neverdauskaite (dk. 53 k.k.), Meryem Çal (dk. 88)

Sarı Kart: Simona Petraviciene (Litvanya) - İSTANBUL