Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda Nevezis'i mağlup etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Litvanya temsilcisi Nevezis'i 98-88 mağlup etti. John Roberson 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası B Grubu eleme maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Litvanya temsilcisi Nevezis'i 98-88 mağlup etti.

Nevezis, maçın başında 9-0'lık bir seri yakaladı. İlk çeyrekte 12 sayı bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci çeyrekte 30 sayı atarak maça ortak olmaya çalıştı. İlk yarı 45-42 Nevezis takımının üstünlüğü ile sona erdi. 3. periyotta Manisa Büyükşehir Belediyespor maça ağırlığını koydu. Bu periyotta 33 sayı bulan Manisa, 4. periyoda 75-70 önde girdi. Nevezis takımından Zane Waterman, Manisa'dan Ragip Atar'a yaptığı faul sonrasında diskalifiye oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor sahadan 98-88 galip ayrılmayı başardı. Maçın en skorer oyuncusu 25 sayı ile John Roberson oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, grupta ikinci maçını Portekiz temsilcisi Porto takımıyla oynayacak. 5 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Manisa, Porto'yu yendiği takdirde Avrupa Kupalarında gruplara kalacak.

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Ivor Matejek, Igor Mitrovski, Petar Pesic

Nevezis: Zane Waterman 15, Robertas Keliacius 9, Justinas Marcinkevicius 4, Carlos Jürgens 6, Ignas Vaitkus 3, Brevin Galloway 20, Sean McNeil 13, Viny Okouo 14, Lovre Basic 4, Dominykas Grenda, Matas Macijauskas

Manisa BBSK: John Roberson 25, Daron Russell 16, Emanuel Terry 16, James Anderson 10, Ryan Luther 15, Pako Cruz 11, Dorukhan Engindeniz 3, Mustafa Görür 2, Ayberk Olmaz, Berke Atar, Berkay Sinirlioğlu, Kaan Sarıaslan

1. Periyot: 20-12 (Nevezis lehine)

Devre: 45-42 (Nevezis lehine)

3. Periyot: 70-75 (Manisa BBSK lehine) - MANİSA