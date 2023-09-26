Türkiye, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Türkiye, Litvanya'yı 2-0 yendi. İlk maçında Gürcistan'ı 3-0'la geçen Türkiye, Litvanya karşısında 2'de 2 yaptı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Rita Vehapi, Lumturije Muhadri, Fitore Govori (Kosova)
Türkiye : Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal (Dk. 46 Yağmur Uraz), Miray Cin (Dk. 82 Büşra Kuru), Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 82 Arzu Karabulut), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin (Dk. 72 Didem Karagenç), Gülbin Hız (Dk. 61 Dilara Soley Deli)
Litvanya : Seskute, Mikutaite, Sarkanaite (Dk. 77 Kazarina), Jonusaite (Dk. 90+2 Potapova), Petraviciene (Dk. 58 Lekaviciute), Galkina (Dk. 58 Supelyte), Neverdauskaite, Liuzinaite, Zizyte, Vaitukaityte, Rogaciova
Goller: Dk. 29 Birgül Sadıkoğlu, Dk. 85 İlayda Civelek ( Türkiye )
Sarı kartlar: Dk. 27 Liuzinaite, Dk. 36 Jonusaite ( Litvanya )
UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Türkiye, konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi.
İlk maçında Gürcistan'ı 3-0'la geçen ay-yıldızlı ekip, Litvanya karşısında 2'de 2 yaptı.