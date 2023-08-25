TEMSA, Litvanya'ya 50 adet araç teslim etti

TEMSA, Litvanya pazarının önde gelen oyuncuları arasında yer alan UAB Kautra'ya, Kaunas bölgesinde toplu taşıma hatlarına dahil edilmek üzere 50 adet MD9 LE model araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, küresel büyüme stratejisi kapsamında öncelikli pazarlarında varlığını güçlendiriyor. ABD ve Avrupa'da son yıllarda gösterdiği başarılı performansla bölgedeki operatörlerin dikkatini çekmeyi sürdüren TEMSA, Litvanya'da 50 adetlik yeni bir teslimat gerçekleştirdi.

Ülkenin en köklü yolcu taşıma şirketlerinden UAB Kautra ile birlikte, Kaunas bölgesi toplu taşıma hatları için açılan projede ipi göğüsleyen TEMSA, haziran ayında başladığı teslimatları ağustosta tamamlayarak taahhütlerini yerine getirdi.

Bölgeye teslim edilen 50 adet MD9 LE model araç, düşük yakıt tasarrufu ve yüksek sürüş konforuyla Kaunas bölgesindeki toplu taşıma faaliyetlerinin çevreci dönüşümüne de büyük katkı sağlayacak.

"Küresel ayak izimizi pekiştiriyoruz "

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, Litvanya'nın kendileri için Avrupa'daki öncelikli pazarlar arasında yer aldığını bildirdi.

Öncelikli pazar anlayışını sadece ülkenin büyüklüğüne ya da pazar ölçeğine göre kurgulamadıklarını belirten Koralp, şunları kaydetti:

"Tüm gelecek vizyonunu sürdürülebilirlik etrafında şekillendiren bir şirket olarak, çevre ve doğa bilincini iş kültürüne entegre eden her pazarda güçlenmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıllarda tamamen kendi teknolojimizle Adana'da ürettiğimiz elektrikli araçlarımızı da Litvanya pazarına teslim etmiştik. Bu kez de bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak, 50 adet çevreci dizel aracımızla Kaunas bölgesinin ulaşım ihtiyacına katkı sunacağız. Diğer yandan, bu teslimatımızla birlikte, Litvanya'da yollara çıkardığımız TEMSA markalı toplam araç sayısı da 270'i buldu. Gerçekleştirdiğimiz ihracatla bir yandan TEMSA'nın küresel ayak izini pekiştirirken bir yandan da ülkemize döviz kazandırmayı sürdürüyoruz. Bunun için de son derece mutluyuz."