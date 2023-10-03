Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde galibiyetle başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası B Grubu eleme maçları Porto ve Nevezis karşılaşmasıyla başladı. Portekiz temsilcisi Porto, Litvanya temsilcisi Nevezis karşısında maçtan 100-84 galip ayrıldı.

FIBA Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Porto - Nevezis ile karşılaştı. Mücadelede ilk periyot 25-23, ilk yarı da 38-35'lik skorla Porto üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında 62 sayı bulan Porto mücadeleden 100-84 galip ayrıldı. 31 sayı ile maçın en skorer ismi olan Max Landis yaşadığı sakatlık sonrasında mücadeleyi tamamlayamadı.

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Georgios Poursandis, Radomr Vojinovic, Petar Pesic

Porto: Melvin 21, Landis 31, Queiroz 7, Barber 10, Omlid 10, Camacho 3, Fayne 14, Kloof 4, Cardoso, Gomes, Guerreiro, Silva

Nevezis: Jurgens 1, Galloway 23, Vaitkus 19, Basic 7, Marcinkevicius 6, Macijauskas 4, Mcneil 8, Waterman 7, Keliacius 2, Okouo 7, Grenda

1.Periyot: 26-23 (Porto lehine)

Devre: 38-35 (Porto lehine)

3.Periyot: 70-59 (Porto lehine) - MANİSA