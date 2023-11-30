A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta lider durumda bulunuyor ve Litvanya maçı için hazırlıklarını tamamladı. Takım, son antrenmanını karlı bir zeminde gerçekleştirdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya maçı için hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta yarın deplasmanda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'te bulunan milliler, son antrenmanı maçın oynanacağı LFF Stadı'nda karlı bir zeminde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ay-yıldızlılar, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Grupta oynadığı ilk 4 maçı kazanarak 12 puanla lider durumda bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı, beşinci maçında yarın TSİ 18.00'de Litvanya ile karşılaşacak.

Milliler, gruptaki 6. ve son maçında ise 5 Aralık Salı günü Mersin Stadı'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.