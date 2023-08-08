17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, 17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Litvanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Milli takım, grup maçlarında üç maçı da kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Romanya ile Ukrayna'yı yenerek finale çıktı. Finalde Danimarka'ya mağlup olan milliler, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Kadroda Mehmet Can Töremiş, Aleyna Korkut, Arda Doğaç Atan, Veysel Taşdemir, Elif Nur Demir, Zeynep Berre Ocakoğlu, Aysu Arslan, Gökay Göl, Nisa Nur Çimen, Mert Seven ve Yiğitcan Erol yer aldı.