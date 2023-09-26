A Milli Kadın Futbol Takımı Elazığ'da Litvanya'yı 2-0 Mağlup Etti

- Necla Güngör Kıragası: "Seyirci rekorunu Elazığ'da kırdık"

ELAZIĞ - Uluslar Ligi C Grubu ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda maç sonu basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, seyirci rekorunu Elazığ'da kırdıklarını söyledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi C Grubu ikinci maçında Elazığ'da karşılaştığı Litvanya'yı 2-0 yendi ve 2'de 2 yaparak yoluna emin adımlarla devam etti. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Kadın Milli Takımları anlamında seyirci rekoru kırıldı bugün. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Benim kızlarım artık sizin de kızlarınız. Güzel bir mücadeleyle, hiç gol yemeden yolumuza devam ediyoruz Milletler Ligi'nde. Geçen bizden daha iyi bir takımla oynayacağımızı söylemiştim basın toplantısında. Dilediğimizin tam karşılığını aslında bulduk. Başlarken taraftarın coşkusuyla biraz heyecanlandık. Heyecanımızı geçirmek ve oyunumuzu rakibe kabul ettirmek bir 10-15 dakikamızı aldı. Taktik anlamında güzel bir oyunla maçı tamamlayabildik. Bu takım çok özel ve sahiplenilmesi gereken bir takım. Cinsiyet eşitliği anlamında bakıldığında bence en iyi örnek futboldan verilmeli. Bizde bunu seyircilerimize yansıtabildiğimiz için çok mutluyuz. Hedeflerimizi devam ettirerek seriyi bitireceğiz" dedi.

Takımın forveti Ece Türkoğlu ise, "Hedeflerimizin en başından beri bu vardı, gol yemeden ligi bitirmek istiyoruz. Şu ana kadar 2'de 2 yaptık. Diğer ay Lüksemburg maçını da kazanmak istiyoruz. Onun için iyi hazırlanacağız. Muhteşem bir atmosfer vardı. Daha öncesinden alışkın değiliz buna. Çok iyi ağırladılar bizi. Onun karşılığında biz de 2-0 kazandık. Elazığ halkı önünde oynamaktan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.