Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Cinayet: Cenazeler 7 Gün Daha Alınmazsa Kimsesizler Mezarlığına Defnedilecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Litvanya uyruklu eski kocası tarafından öldürülen Rus anne ve kızının cenazeleri henüz alınmadı. Cenazelerin 7 gün daha alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Litvanya uyruklu eski kocası Andrej Kuslevic tarafından öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'nın cenazeleri henüz alınmadı. Cenazeler, 7 gün daha alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Bodrum'da emlakçılık yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'dan haber alamayan ve anne ile kızının yaşadığı evde kan izlerine rastlayan arkadaşlarının ihbarı üzerine yapılan aramada, geçen 28 Kasım günü ikilinin cesetleri İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarında uçurumda bulunmuştu. Soruşturmanın devamında Rus kadının, paralı asker olduğu öğrenilen eski eşi Andrej Kuslevic'in (46) 20 Kasım günü Litvanya plakalı bir araçla Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı, Bodrum'da bir otelde konaklayıp ilçeden Irina Dvizova'ya ait araçla ayrıldığı, 24 Kasım günü de Irina Dvizova'dan doğan oğlu M.K. (5) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Fransa'ya, oradan da Litvanya'ya geçtiği tespit edildi. Katil zanlısı olduğu belirlenen eski eşin yakalanması için uluslararası yazışmalar yapıldı. Andrej Kuslevic'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Rus anne ve kızının cenazelerinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Anne ve kızının cenazesi bir haftadır alınmadı. Cenazelerin 1 hafta daha alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defin edileceği belirtildi.

Öte yandan Irina Dvizova'nın oğlu David Dvizova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese teşekkür ediyorum. Cevap veremiyorum, konuşmak istemiyorum. Şu an en önemli şey onları Rusya'ya getirmek. Bu dünya, çok temiz 2 kalpli dünya güzeli kadınları kaybetti" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Litvanya Bodrum Muğla Uluslararası Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Emlak Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Ali Yerlikaya İBB adayı mı olacak? İddialar hakkında Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti! Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne? 10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu Müslüm Gürses kaç yaşında öldü? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürsesneden hayatını kaybetti? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses şarkıları, sözleri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title