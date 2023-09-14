UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Milliler, Gürcistan ve Litvanya ile karşılaşacak.

İSTANBUL,

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de Tiflis'te Gürcistan, 26 Eylül'de ise Elazığ'da Litvanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Milliler 16 Eylül'de İstanbul'da kampa girecek, 20 Eylül'de ise Gürcistan'a hareket edecek.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası'nın belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:

KALECİLER: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Gamzenur Yaman (Galatasaray AŞ.), Fatma Şahin (Beylerbeyi SK)

DEFANS: Didem Karagenç (Beşiktaş JK), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Eda Karataş (Galatasaray AŞ.), Ece Tekmen (Beşiktaş JK), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K),

ORTA SAHA / FORVET: Ebru Topçu (Galatasaray AŞ.), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (Galatasaray AŞ.), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Elif Keskin Beşiktaş JK), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Derya Arhan (Beylerbeyi SK), Ece Türkoğlu (ODU Women's Soccer), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)