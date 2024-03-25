Türkiye ve Litvanya Arasındaki Ticaret Hacmi Hızla Artıyor: İş Birliği Fırsatları Yükseliyor

Baltık bölgesindeki en büyük ekonomi olan Litvanya'nın Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkileri açısından bölgedeki en büyük ortağı olduğunu belirten Kurt, "İki ülke arasında gelişen ticaret hacmi, dengeli ticaret değerleri ve turizm sektöründeki potansiyel göze çarpıyor. Türkiye ve Litvanya arasındaki ticaret ilişkileri, son yıllarda gösterdiği istikrarlı grafiği ve ticaret açığının önemli ölçüde azalmasıyla dikkat çekiyor. 2020 yılında belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, 2021 yılında 992 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2022 yılında 1.2 milyar dolar ve 2023 yılında ise 1.03 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Litvanya'ya 2022 yılında gerçekleştirdiği 559 milyon dolar ihracat ve Litvanya'ya yapılan 645 milyon dolar ithalat değerleri, 2023 yılında sırasıyla 511 milyon dolar ve 522 milyon dolar olarak gerçekleşirken; ikili ticaretimizde örülmemiş giyim eşyaları, otomotiv, yaş meyve, makineler, hurda metal, demir-çelik ürünleri ve plastik sektörleri öne çıktı. 2021'de 263 milyon dolar cari açık 2023'te 14 milyon dolara kadar düştü" dedi.

Turizm Sektöründe Covid-19 Salgını Etkileri Atlatıldı

Türkiye'nin Litvanya'nın dört bir yanından turist çekebilecek zengin bir kültürel mirasa, tarihi yerlere ve doğal güzelliğe sahip olduğunu aktaran Kurt, "2012-2019 yılları arasında ülkemizi ziyaret eden Litvanyalı turist sayısı düzenli şekilde artarak, 2019 yılında 230 bine ulaştı ve rekor kırdı. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizi ziyaret eden Litvanyalı turist sayısında düşüş yaşanmış olsa da turist sayısı 2022 yılında 251 bin, 2023 yılında ise 277 bini aştı. Bu sayılara baktığımızda, Covid-19 salgını öncesi artış eğiliminin tekrar yakalanmış olduğunu görüyoruz. Bu değerler tekrar canlanan turzim sektörümüz için Litvanya'nın potansiyeli yüksek ve dikkat çekici bir pazar olduğunu gösteriyor" dedi.

Litvanya'nın bilgi teknolojisi, mühendislik ve yaşam bilimleri gibi alanlarda yüksek eğitimli ve yetenekli bir işgücüne sahip olduğunu belirten Kurt, "Litvanya, ticari operasyonlar için modern altyapıya büyük miktarda yatırım yapıyor. Litvanya, özellikle rüzgar ve biyokütle olmak üzere önemli yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. AB pazarına erişime ek olarak ürün ve hizmetlerinin ihracatı için fırsatlar sunuyor. Litvanya, yenilenebilir enerji sektörünü daha da geliştirebilir ve kendisini temiz teknolojilerde lider olarak konumlandırabilir. Bu durum yatırımları artırabilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunabilir" dedi.

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Kurt, İş Konseyi olarak, ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için çeşitli faaliyetler planladıklarını ifade etti. Kurt, İş Konseyi'nin Litvanya Ticaret, Sanayi ve Zanaatkarlar Odaları Birliği, Litvanya Sanayiciler Konfederasyonu ve Litvan İş Kadınları Derneği ile iş birliği ve karşılıklı ziyaret ve toplantılar ile iş dünyalarını bir araya getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.